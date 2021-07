Partita perfetta per Teens Biella, rimonta da urlo e vince con Gallarate

La miglior partita della stagione vale al Teens Basket Biella ZetaEsseTi un meritato 78-68 nel match di andata dei quarti di finale play off di serie C Gold contro Gallarate. Sono serviti tutto il cuore e l'energia di capitan Murta e compagni per battere un avversario più esperto ma meno fresco della giovane e imprevedibile "banda" di coach Gianpiero Bertetti. Un inizio tutto in salita (15-30 dopo 13'30") non faceva presagire nulla di buono per Biella.

Con le spalle al muro però, il Teens si è aggrappato all'orgoglio di Martino Maffeo e Dominic Borgialli‎: il primo ha segnato tre triple consecutive, il secondo 9 punti, in totale 18 dei 22 punti che hanno portato lo ZetaEsseTi da -15 al -4 della pausa lunga, con gli ospiti tenuti a galla dalla stella Alex Acker (13 all'intervallo). Ancora le triple (una a testa per Borgialli e De Silone, tre per Bergamaschi) permettono al Teens di restare in scia a Gallarate. Il parziale decisivo nel quarto periodo: gli ospiti finiscono la benzina, il Teens crea un muro in difesa, piazzando un parziale di 24-11, con altre due triple di Bergamaschi (5/10 alla fine), 5 punti consecutivi di Vercellino e un monumentale Borgialli (19 punti, 9 rimbalzi, 7 falli subiti e 24 di valutazione). Il Teens alla fine fa festa, ma la testa ‎è già a gara 2, in programma mercoledì alle 21 in trasferta.

«Non dovremo commettere l'errore di difendere il +10» commenta a fine partita Borgialli «ma entrare in campo per fare la nostra partita e provare a conquistare un'altra vittoria».

Teens Basket Biella ZetaEsseTi-Basket Gallaratese 78-68 (11-25; 37-41; 54-57).

Biella. Dotti 4, Murta, Borgialli 19, De Simone 5, Castagnetti, Bergamaschi 15, Cena ne, Cerri ne, Pasqualini 10, Squizzato 9, Maffeo 11, Vercellino 5. Allenatore: Gianpiero Bertetti.

Gallarate. ‎Danelutti 4, Marotto 9, Gatto, Acker 16, Bernardi 2, Ferrario 4, Clerici 18, Cardiello 7, Freri 3, Magnani ne, Sartinon ne, Calzavara 5. Allenatore: Filippo Baroggi.