Biella, tornati a scuola 2557 alunni fino alla prima media. Bessone: “Sia l'ultima volta, c'è bisogno di continuità” VIDEO

Dopo tre settimane di stop e didattica a distanza, gli allievi biellesi fino alla prima media sono tornati oggi nelle proprie aule scolastiche. Nello specifico, nella sola città di Biella, hanno atteso la campanella di rientro ben 2557 allievi, così suddivisi: 129 per gli asili nidi, 616 per le materne, 1465 per la scuola primaria e 347 per le medie.

Questa mattina, 7 aprile, Newsbiella ha raggiunto l'Istituto Comprensivo Biella 2 E. De Amicis di Chiavazza per intervistare l'assessore all'Istruzione Gabriella Bessone, il dirigente scolastico Tiziano Badà e qualche genitore. “Ho visto la gioia e i sorrisi sui volti dei bambini all'entrata a scuola – confida Bessone ai microfoni di Newsbiella – Mi auguro che sia l'ultima volta così che i nostri alunni possano finire in presenza il loro anno scolastico. Hanno bisogno di continuità”.

Di seguito le videointerviste realizzate questa mattina a Chiavazza.