Fibra ottica, da lunedì lavori sulla Ponderano-Zimone

Al via dalle 8 di domani, lunedì 29 marzo, il rifacimento della pavimentazione stradale lungo la strada provinciale 400 Ponderano-Zimone, dal km 4+060 sul territorio di Sandigliano, al km 5+760 a Cerrione, tratto dove sono stati eseguiti scavi per la posa di infrastruttura per fibra ottica.

Per eseguire i lavori, la Provincia di Biella ha ordinato il restringimento della carreggiata regolato da segnaletica di cantiere ed il limite di 30 km/h, che, ad eccezione dei giorni festivi, saranno in vigore fino al 9 aprile nella fascia oraria 8-17