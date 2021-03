Trapianto di rene e dialisi, all'Asl Biella vaccinati oltre il 90% dei pazienti

Otre il 90% dei pazienti trapiantati di rene e in trattamento di dialisi, per un totale di circa 200 persone, è stato vaccinato dal personale della SC Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Biella. La vaccinazione dei soggetti cosiddetti "fragili" o "vulnerabili" è infatti già iniziata e, in modo particolare in ospedale, da oltre 10 giorni è stata avviata la somministrazione ai pazienti fragili ricoverati, dializzati o in terapia oncologica in corso, secondo le indicazioni regionali. Anche i Medici di Medicina Generale stanno lavorando alla programmazione per queste categorie.

L'avvio della somministrazione ai pazienti in dialisi e trapiantati che afferiscono alla Struttura di Nefrologia e Dialisi, diretta dal dottor Colombano Sacco, è avvenuto proprio in corrispondenza della Giornata Mondiale del Rene circa una decina di giorni fa ed è già in corso di completamento.

Ad occuparsi della somministrazione, a protezione dei propri pazienti nefrologici e dializzati, è stato il personale medico ed infermieristico della struttura che ha dato la propria disponibilità a vaccinare direttamente i pazienti per agevolare e dare una rapida risposta all'emergenza in corso.