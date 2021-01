Dal 4 gennaio no alla circolazione dei Diesel Euro 4 in diverse zone del Piemonte. Biella esente

In merito alle misure antismog a tutela della salute, da lunedì 4 gennaio 2021 verrà meno la deroga alla circolazione per i veicoli euro 4, il cui blocco, inizialmente previsto dal 1 ottobre 2020, era stato procrastinato dalla Regione Piemonte in accordo con le altre regioni del bacino padano.

Oltre a Torino e una serie di Comuni della sua area metropolitana (sono Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano) il provvedimento interessa i centri di Alba e Bra per la provincia di Cuneo e coinvolge anche Asti, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Novara, Trecate e Vercelli.

Come già annunciato da Arpa Piemonte qualche mese fa, la nostra provincia è invece esente: con il miglioramento della qualità dell'aria, come attestato proprio da Arpa Piemonte, Biella è infatti uscita dall'elenco dei comuni oggetto dei provvedimenti antismog.

Le limitazioni strutturali alla circolazione previste per la lotta allo smog riguarderanno quindi le città riportate, nelle quali vigerà il blocco totale e definitivo di tutti i veicoli Euro 0 e dei diesel euro 1, 2: fermi 24 ore al giorno, tutti i giorni compresi i festivi e per tutto l’anno. Provvedimento valido anche per ciclomotori e motocicli euro 0, ma solo fino al 31 marzo. Fermi invece fino al 31 marzo 2021, dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 19, i diesel euro 3 e euro 4, siano essi ad uso persone (M1) o merci (N1, N2, N3).