A tavola con gusto grazie alle "vecchie ricette" della nonna. Oggi Uova in crosta croccante e...

Uova in crosta croccante

PROCEDIMENTO Togliere la calotta ai panini e svuotarli della mollica. Sciogliere metà del burro e pennellarlo all’interno dei panini. Sbattere un uovo intero con la panna, il sale e la noce moscata, pennellare anche questo all’interno dei panini in due o più riprese per farlo assorbire completamente. Rompere all’interno di ogni panino un uovo intero, salare e distribuire sopra il Parmigiano. Cuocere in forno a 180°C per 7-8 minuti, finché l’albume sarà ben rappreso. Far soffriggere il restante burro e versarlo sulle crostate prima di portare in tavola.

Ingredienti per 4 porzioni: Panini bianche di medie dimensioni (tipo rosette) n 4, Uova intere n 5, Panna da cucina ml 100, Burro g 80, Parmigiano grattugiato g 50, Noce moscata, Sale fino.

Crocchette dolci di polenta

PROCEDIMENTO Stemperare la polenta con il latte bollente, unire l’uvetta e i pinoli, lo zucchero, la scorza di limone grattugiata e l’uovo. Amalgamare bene e formare delle crocchette, infarinarle e friggerle in olio bollente.

Ingredienti per 4 porzioni: Polenta fredda g 350, Farina “00” g 150, Zucchero g 100, Latte ml 50, Uovo intero n 1, Uvetta g 30, Pinoli g 30, Scorza di ½ limone, Olio per frittura.