Inizia la scuola, i Carabinieri incontrano gli alunni di Crevacuore

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, i Carabinieri della Stazione locale hanno fatto visita alla Scuola Primaria e alla Scuola dell’Infanzia del paese, rivolgendo un saluto ad alunni, docenti e personale scolastico.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività svolte dall’Arma per manifestare vicinanza alle comunità locali e promuovere un primo contatto tra i più giovani e le istituzioni. Nel corso dell’incontro, i militari hanno risposto alle domande dei bambini e illustrato i mezzi di servizio in dotazione.

Un momento specifico è stato dedicato alla sezione dell’Infanzia in Sostegno, per garantire l'inclusione di tutti gli alunni. Con questi incontri, l’Arma dei Carabinieri intende rafforzare la fiducia nelle istituzioni fin dall'età scolastica e porsi come riferimento accessibile nei piccoli comuni.