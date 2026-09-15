A Valdilana il galà lirico al Santuario della Brughiera

Le più celebri arie della tradizione lirica sono state protagoniste nella suggestiva cornice del Santuario della Brughiera di Valdilana. In un vero e proprio teatro naturale d’eccellenza, alla presenza di un pubblico numeroso e attento, la Chromatic Chamber Orchestra, diretta dal Maestro Simone Delbene, ha proposto nei giorni scorsi un raffinato percorso tra musica strumentale e canto, regalando ai presenti un pomeriggio di grande intensità e valore artistico.

A interpretare alcune delle più celebri arie del repertorio lirico sono stati il soprano Cristina De Carolis e il tenore Alexandru Tiba, due giovani e talentuosi interpreti che, con la loro sensibilità e padronanza vocale, hanno saputo emozionare il pubblico e rendere ancora più speciale l’appuntamento. Nel corso dell’evento, l’assessore Marco Carravieri, portando il saluto del sindaco Mario Carli e dell’amministrazione comunale, ha rivolto un sentito ringraziamento alla Provincia, nella persona del consigliere Pier Ercole Colombo, per aver inserito Valdilana all’interno di questa importante manifestazione.

Un ringraziamento particolare è stato inoltre rivolto al Santuario della Brughiera per la disponibilità e al Santuario della Brughiera per il prezioso supporto e l’ottimo rinfresco offerto al termine dell’iniziativa. “L’auspicio è che, anche nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione e promozione degli eventi culturali sul territorio, questa esperienza possa diventare un appuntamento fisso, capace di unire musica, cultura e bellezza in uno dei luoghi più suggestivi di Valdilana” riporta in una nota l’amministrazione.