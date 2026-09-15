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Valli Mosso e Sessera | 15 settembre 2026, 20:00

A Valdilana il galà lirico al Santuario della Brughiera

A Valdilana il galà lirico al Santuario della Brughiera (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

A Valdilana il galà lirico al Santuario della Brughiera (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Le più celebri arie della tradizione lirica sono state protagoniste nella suggestiva cornice del Santuario della Brughiera di Valdilana. In un vero e proprio teatro naturale d’eccellenza, alla presenza di un pubblico numeroso e attento, la Chromatic Chamber Orchestra, diretta dal Maestro Simone Delbene, ha proposto nei giorni scorsi un raffinato percorso tra musica strumentale e canto, regalando ai presenti un pomeriggio di grande intensità e valore artistico.

A interpretare alcune delle più celebri arie del repertorio lirico sono stati il soprano Cristina De Carolis e il tenore Alexandru Tiba, due giovani e talentuosi interpreti che, con la loro sensibilità e padronanza vocale, hanno saputo emozionare il pubblico e rendere ancora più speciale l’appuntamento. Nel corso dell’evento, l’assessore Marco Carravieri, portando il saluto del sindaco Mario Carli e dell’amministrazione comunale, ha rivolto un sentito ringraziamento alla Provincia, nella persona del consigliere Pier Ercole Colombo, per aver inserito Valdilana all’interno di questa importante manifestazione.

Un ringraziamento particolare è stato inoltre rivolto al Santuario della Brughiera per la disponibilità e al Santuario della Brughiera per il prezioso supporto e l’ottimo rinfresco offerto al termine dell’iniziativa. “L’auspicio è che, anche nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione e promozione degli eventi culturali sul territorio, questa esperienza possa diventare un appuntamento fisso, capace di unire musica, cultura e bellezza in uno dei luoghi più suggestivi di Valdilana” riporta in una nota l’amministrazione.

Redazione g. c.

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