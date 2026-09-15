Nuovo volto per piazza XXV Aprile: Coggiola inaugura la piazza e presenta lo scuolabus

Piazza XXV Aprile cambia volto dopo quasi 50 anni. Sabato scorso, 12 settembre, nel comune di Coggiola, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo spazio al termine di un importante intervento di riqualificazione che ha interessato l’area e le principali vie di accesso.

I lavori, avviati nel luglio 2026, hanno visto un investimento di poco superiore ai 160mila euro, sostenuto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Setti. La piazza è stata completamente ripensata, con la posa della nuova pavimentazione in porfido, il rifacimento dei marciapiedi e la sistemazione degli accessi e delle vie di uscita. Particolare attenzione è stata riservata anche agli elementi destinati alla fruizione quotidiana: sono state installate, infatti, tre nuove panchine e messe a dimora tre piante, dotate di un sistema di irrigazione automatica. A completare l’intervento un rinnovato impianto di illuminazione, affiancato dalle telecamere di videosorveglianza. In futuro, è prevista anche l’installazione di una colonnina per la ricarica elettrica dei mezzi.

“La nuova piazza nasce con una vocazione prevalentemente pedonale - sottolinea Setti - e punta a diventare un punto di riferimento per la comunità, uno spazio di incontro e aggregazione a disposizione dei cittadini, specialmente per le nuove generazioni”. Durante la cerimonia si è quindi proceduto al tradizionale taglio del nastro, che ha sancito ufficialmente la conclusione dell’intervento. Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale per il risultato raggiunto e per aver restituito alla cittadinanza uno spazio diverso dopo molti decenni.

Per l’occasione è stata mostrata un'altra importante novità per il paese: il nuovo scuolabus comunale. Un mezzo di ultima generazione, acquistato con un investimento complessivo di circa 120mila euro. A contribuire alla spesa anche la Regione Piemonte, con 40mila euro, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con un finanziamento di 20mila euro. “Il nuovo mezzo è destinato a garantire un servizio fondamentale per la popolazione, in particolare per le famiglie e gli studenti che quotidianamente devono raggiungere i plessi scolastici – spiega il sindaco - Un investimento che, insieme alla riqualificazione della piazza, si inserisce nell'obiettivo dell'amministrazione di migliorare gli spazi pubblici e i servizi a disposizione della comunità di Coggiola”.