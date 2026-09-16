Racing Team Riverosse, due gare e due podi nel fine settimana FOTO

Sabato 12 settembre 2026 il Racing Team Riverosse è stato protagonista ad Arnad, in Valle d’Aosta, in una prova del Grand Prix Giovanissimi di mountain bike.

A difendere i colori della squadra è stato Tommaso Mersi, giovane atleta della categoria G4, che ha dato prova di tecnica, determinazione e resistenza, conquistando il primo posto.

La competizione si è svolta in una giornata di sole, con le montagne valdostane sullo sfondo. Particolare anche il tracciato di Arnad, una parte del quale si snoda tra le tipiche casette utilizzate per la festa del paese. Il circuito presenta sviluppi e prolungamenti differenti in base alle categorie e, per i ragazzi più grandi, comprende anche un passaggio al di sotto dell’autostrada.

Il percorso riservato alla categoria G4 si è rivelato tecnico e impegnativo, soprattutto per la presenza di pochi tratti nei quali rilanciare l’andatura o tentare il sorpasso. Velocità, concentrazione e capacità di scegliere il momento giusto per attaccare si sono quindi rivelate determinanti.

Partito dalla seconda fila, Tommaso è riuscito fin dalle prime battute a recuperare terreno e a superare gli avversari. Conquistata la testa della corsa, ha mantenuto un ritmo elevato e gestito il vantaggio fino al traguardo.

La prestazione gli ha permesso di imporsi nella categoria G4 e di regalare un’altra soddisfazione al Racing Team Riverosse.

La partecipazione alla gara valdostana conferma l’impegno della società nel consentire ai propri giovani di confrontarsi anche con atleti e squadre di altre regioni. Un’opportunità per misurarsi su percorsi differenti e mettere alla prova quanto appreso durante gli allenamenti.

Anche fuori dal Piemonte, i ragazzi del Racing Team Riverosse hanno ricevuto numerosi complimenti da allenatori e rappresentanti delle altre società per la preparazione tecnica, la resistenza e la capacità di affrontare i tracciati più impegnativi.

Il fine settimana agonistico è proseguito domenica 13 settembre, quando Pietro Benanchietti ha partecipato all’XCE Eliminator di Pecetto di Valenza. La specialità prevede una prova sprint di mountain bike su un giro secco, con ostacoli e rilanci, nella quale quattro concorrenti si affrontano contemporaneamente su un percorso a eliminazione diretta.

Dopo aver ottenuto un ottimo tempo nelle qualificazioni, valide per definire le griglie di partenza, Benanchietti ha vinto la propria semifinale. Nel testa a testa decisivo ha concluso a pochi metri dal vincitore, conquistando il secondo posto.

Il risultato ha completato un fine settimana particolarmente positivo per il Racing Team Riverosse.

G4 Tommaso Mersi: 1° posto

G4 Pietro Benanchietti: 2° posto

PG Lorenzo Mersi