Dal Portogallo agli USA passando per Alba Adriatica e Borgaro Torinese: Valdigne Triathlon Valdengo protagonista dovunque FOTO

L’impegnativo fine settimana degli atleti di Valdigne Triathlon Valdengo è iniziato nella notte di venerdì 4 settembre alla mezzanotte italiana.

Negli USA era prevista a Jonhson City nel Tennessee la Gara “Buccaneer Collegiate” (gara del Campionato Universitario americano) su distanza SuperSprint, ottima la gara di Costanza Antoniotti (con i colori della Queens University, che tornata a buoni livelli nella anche nella frazione di run ha conquistato un prestigioso argento a poco più di 5” dall’oro, molto positiva la prova di Rachele Lavagno (con i colori di Duquesne University) 15^ al traguardo.

Sabato 5 settembre si è disputata a Alhandra, in Portogallo, la tappa di World Para Triathlon Cup, enormi soddisfazioni per i colori azzurri e di Valdigne Triathlon con l’oro conquistato in maniera superlativa da Francesca Tarantello e Silvia Visaggi nella categoria PTVI. Per loro un altro splendido alloro da aggiungere alla loro bacheca piena di successi e di medaglie italiane ed internazionali.

Ad Alba Adriatica si sono disputati sabato 5 settembre e domenica 6 settembre i Campionati Italiani di Triathlon Olimpico Assoluti e di Categoria. Sabato i primi a scendere in gara sono stati gli uomini, gare decisamente positive per Thomas Previtali, 13°e Diego Lampe, 18°. Piazzamenti per Ivan Cappelli, Francesco Peccerillo, Daniele Castelli, Nicola Zorcolo e Marco Ratto.

Al femminile gare top per le nostre ragazze, una strepitosa Carlotta Bonacina, conquista con una gara sempre di testa, l’argento assoluto, una grandissima soddisfazione che la riporta ai più alti livelli del Triathlon femminile italiano. Di estremo rilevo il 4° posto finale per una solidissima e sempre performante Claudia Carmela Paladini. Il successo di squadra verde-turchese-oro è completato dal 10° posto di Erica Maculan e dalle ottime performances di Matilde Salati, Rachele Laschi e Laura Ceddia.

Domenica nella gara Age Group su distanza Olimpica No Draft, gara top per Edoardo Mazzucco, 6° assoluto e bronzo S2, altro bronzo tra gli S1 per Matteo Salvadorini. Buon debutto nei Campionati Italiani per Dario De Luca; 4° posto, nonostante un lungo stop per una caduta, per Claudio Ramella Bagneri tra gli M7, ancora un Titolo Italiano per il recordman Michele Vanzi imbattibile con l’oro tra gli M8.

Sabato pomeriggio a Borgaro Torinese i giovani del Triathlon protagonisti dell’Aquathlon della Tappa del Campionato Piemonte e VdA Giovanile. Nella gara Esordienti, molto bene Moaad Darifi, argento con un nuoto top; tra i Ragazzi “race” con i migliori per Mattia Gallo Barbisio, 6° al traguardo, seguito dalle prestazioni positive di Dario Brondani, Edoardo Cagnin e Mirko Jordan Corda. Tra le YA gara molto buona per Cecilia Lorenzoni sempre più in crescita di condizione atletica, per lei bronzo sul traguardo; 5° posto tra le YB per Giulia Ferrari. Tra gli YA maschi notevole rimonta nella run finale per il grintosissimo Thomas Zecchini, argento al traguardo, piazzamenti tra gli YB per Thomas Gomes, Federico Cagnin e Saad Darifi.

Molto soddisfatti i tecnici e i dirigenti di Valdigne Triathlon che hanno potuto apprezzare le prestazioni dei loro atleti in questo impegnativo e gratificante weekend, ora il focus è sulla Finale di Coppa Italia Giovanile in programma il prossimo fine settimana a Montesilvano.