Vigliano, al via lavori per la posa della fibra: ecco le vie interessate

Al via, nel comune di Vigliano Biellese, ad una serie di lavori di ripristino del manto stradale per la posa della fibra.
Come da ordinanza comunale, dalle 8 alle 17.30 nei giorni compresi tra il 14 settembre e il 9 ottobre, viene temporaneamente istituito il senso unico alternato regolato da movieri, assieme al divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli al servizio della ditta esecutrice dei lavori, nelle seguenti vie: Guglielmo Marconi, piazza Roma, Cavour, Carlo Trossi, Felice Trossi, Monte Grappa, Campazza, Barazzetto, Santa Lucia, Senatore Avogrado, Giuseppe Rivetti, Confraternita e Getta.