Vigliano, donna di 90 anni trovata senza vita in casa

Drammatica scoperta nel comune di Vigliano Biellese. Nella giornata di ieri, 12 settembre, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 90 anni all’interno della sua abitazione. Ad allertare i soccorsi una parente.
Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, assieme ai Carabinieri, ma non si potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali. Presente anche il magistrato di turno. La salma è stata affidata ai familiari per la celebrazione delle esequie funebri.