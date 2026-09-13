Calcio, parte il nuovo progetto tecnico dell’USD Gaglianico

Da venerdì 11 settembre è iniziato ufficialmente il lavoro di Antonio D’Ambrogio nel ruolo di direttore tecnico dell’USD Gaglianico.

Il primo appuntamento sarà la riunione con gli staff tecnici del settore agonistico, che segnerà l’inizio di un nuovo percorso e di una nuova organizzazione dell’area tecnica biancoblù.

D’Ambrogio avrà la responsabilità e il coordinamento dell’intera area tecnica, agonistica e non agonistica, con l’obiettivo di creare una linea di lavoro comune che accompagni la crescita dei ragazzi dalle categorie più giovani fino alle squadre agonistiche.

Uno dei punti centrali del nuovo progetto sarà inoltre lo sviluppo della collaborazione con la Biellese Calcio.

USD Gaglianico e Biellese lavoreranno insieme per individuare nuove linee guida e creare un percorso che possa offrire sempre maggiori opportunità di crescita ai giovani. Tra le iniziative previste ci sarà l’organizzazione di allenamenti congiunti con la Biellese, occasioni nelle quali i ragazzi più meritevoli potranno mettersi in mostra e confrontarsi con una realtà di riferimento del territorio.

Prima dell’estate il presidente Bifermino aveva anticipato l'arrivo di profondi cambiamenti all’interno della società. Oggi quel progetto prende definitivamente forma.

Tra uomini di calcio spesso basta condividere la stessa visione per capire quale strada percorrere. Il presidente Bifermino e Antonio D’Ambrogio, dopo tanti anni vissuti sui campi, metteranno insieme esperienza, conoscenze e competenze al servizio dell’USD Gaglianico.

Il trait d’union di questo nuovo assetto è stato il direttore generale Claudio Ratto, che negli ultimi mesi ha lavorato alla riorganizzazione della struttura tecnica e dirigenziale: dalla definizione dei ruoli dei direttori sportivi, con Piero Lucca per il settore agonistico e Alessandro Pelle per il settore non agonistico, fino all’ingresso di Antonio D’Ambrogio alla guida dell’intera area tecnica.

Una struttura più definita, competenze precise e un obiettivo comune: far crescere l’USD Gaglianico e creare sempre maggiori opportunità per i nostri ragazzi. Presidente Bifermino, direttore generale Claudio Ratto, direttore tecnico Antonio D’Ambrogio, Piero Lucca e Alessandro Pelle: uomini, ruoli e competenze diverse uniti da un unico progetto.

Il futuro dell’USD Gaglianico passa dal lavoro sul campo.