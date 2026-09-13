Tollegno aderisce a "Puliamo il mondo 2026"

Il Comune di Tollegno rinnova anche quest’anno la propria adesione a “Puliamo il Mondo”, la storica campagna nazionale di Legambiente dedicata alla cura dell’ambiente e degli spazi comuni.

L’appuntamento è per sabato 19 settembre, per un pomeriggio che vuole unire concretamente attenzione all’ambiente, partecipazione e senso di comunità. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, l’Amministrazione comunale ripropone l’iniziativa in collaborazione con Spazio 0-100, invitando cittadini di tutte le età, famiglie e ragazzi a partecipare.

«Puliamo il Mondo è un gesto semplice, ma ha un significato che va ben oltre la raccolta dei rifiuti – sottolinea il Vicesindaco Andrea Mantovani –. Prendersi cura insieme delle vie e degli spazi che appartengono a tutti significa sentirsi parte della propria comunità. Lo scorso anno la risposta di Tollegno è stata davvero importante e ci auguriamo che anche questa nuova edizione possa coinvolgere tanti cittadini, a partire dai più giovani».

La giornata prenderà il via alle ore 15.00 in Piazza San Germano, con il ritrovo dei partecipanti e la distribuzione dell’attrezzatura. Alle 15.30 partirà la passeggiata per le vie del paese, durante la quale i partecipanti contribuiranno alla raccolta dei rifiuti abbandonati. Alle 17.30 l’iniziativa si concluderà con un aperitivo presso Spazio 0-100, in via Garibaldi 70.

La partecipazione è libera e gratuita.

“Puliamo il Mondo” rappresenta anche un’occasione per richiamare l’attenzione su comportamenti quotidiani che incidono direttamente sulla qualità e sul decoro del territorio: non soltanto una giornata di pulizia, quindi, ma un invito a considerare gli spazi pubblici come un patrimonio comune di cui ciascuno è chiamato a prendersi cura.

Il Comune di Tollegno invita tutta la cittadinanza a partecipare e a “abbracciare una buona causa”, trasformando per qualche ora un gesto concreto di volontariato in un momento di incontro e condivisione.

PROGRAMMA – SABATO 19 SETTEMBRE

15.00 – Ritrovo in Piazza San Germano e distribuzione dell’attrezzatura

15.30 – Passeggiata per liberare dai rifiuti le vie del paese

17.30 – Aperitivo presso Spazio 0-100, via Garibaldi 70

Per informazioni: andrea.mantovani@comune.tollegno.bi.it – 320 690 8315