Situazione idrica in Piemonte a fine agosto 2026: le piogge attenuano la siccità ma persistono criticità

Le precipitazioni dell’ultima parte di agosto hanno determinato un miglioramento della situazione idrica piemontese rispetto alle condizioni particolarmente critiche osservate alla fine di luglio. Sono aumentate le portate di molti corsi d’acqua e sono risaliti sensibilmente il livello del Lago Maggiore e il volume delle risorse idriche superficiali disponibili.

Lo rende noto Arpa Piemonte: "Il miglioramento non è tuttavia sufficiente a compensare il deficit accumulato durante la primavera e l’estate. Le risorse superficiali rimangono inferiori alla media, numerosi corsi d’acqua presentano ancora portate ridotte e permangono condizioni di criticità per le falde superficiali e, soprattutto, per molte delle sorgenti monitorate. Nel mese di agosto sono caduti mediamente sul Piemonte 108 millimetri di pioggia, il 30% in più rispetto alla media climatica 1991-2020. Le precipitazioni sono state però distribuite in modo molto irregolare sul territorio e concentrate prevalentemente nell’ultima parte del mese. Tra il 20 e il 31 agosto è infatti caduto circa il 15% di tutta la pioggia registrata dall’inizio del 2026. Le piogge di agosto hanno interrotto la lunga sequenza di mesi fortemente deficitari: maggio aveva registrato 69 millimetri, il 44% in meno rispetto alla norma; giugno 62 millimetri, con un deficit del 36%; luglio appena33 millimetri, il 54% in meno rispetto alla media".

E aggiunge: "Nonostante il recupero dell’ultimo mese, il bilancio dell’estate meteorologica rimane negativo. Tra giugno e agosto le precipitazioni sono risultate complessivamente inferiori del 20% rispetto alla norma, con un deficit di circa 48 millimetri. Dall’inizio dell’anno solare lo scarto pluviometrico regionale è invece pari a circa il 13%. Al deficit di precipitazione si sono associate temperature eccezionalmente elevate. L’estate meteorologica (giugno, luglio e agosto) 2026 è risultata la più calda degli ultimi70 anni, con una temperatura media regionale di 21,6 °C e un’anomalia di circa +3,1 °C rispetto alla norma 1991-2020, superando il primato dell’estate 2003. Le quattro ondate di calore osservate dalla fine di maggio ad agosto hanno incrementato l’evapotraspirazione, aggravando il deficit idro-climatico e riducendo l’efficacia delle precipitazioni. L’ultima ondata, iniziata alla fine di luglio e proseguita oltre la metà di agosto, è stata anche la più lunga della stagione. Il confronto tra le anomalie standardizzate della temperatura media e delle precipitazioni delle estati dal 1958 evidenzia l’eccezionalità della stagione appena conclusa".

L’estate 2026 si colloca nettamente nel quadrante “caldo-secco” ed è il punto più spostato verso destra dell’intera serie storica. L’anomalia della temperatura supera le tre deviazioni standard, mentre l’anomalia delle precipitazioni è moderatamente negativa. Il dato conferma che l’eccezionalità del 2026 è dovuta soprattutto alla componente termica: non è stata l’estate meno piovosa della serie storica ma è stata quella con lo scostamento positivo di temperatura più marcato. Anche le estati 2003 e 2022 si collocano nel quadrante caldo-secco e, insieme al 2026, risultano nettamente esterne all’area che racchiude la maggior parte della variabilità climatica della serie storica. Il 2003 presenta un deficit pluviometrico estivo più accentuato rispetto al 2026 e al 2022, mentre il 2022 mostra un’anomalia delle precipitazioni estive simile a quella del 2026, associata però a un’anomalia termica meno elevata.

L’indice SPEI, che considera congiuntamente precipitazioni ed evapotraspirazione, mostra a un mese condizioni prevalentemente normali o moderatamente piovose in buona parte della regione, come conseguenza delle precipitazioni di agosto. Alle scale di tre e sei mesi rimangono invece estese condizioni di siccità da moderata a severa, con aree in siccità estrema soprattutto nei settori centrali, occidentali e meridionali. Anche alla scala dei dodici mesi persistono condizioni siccitose diffuse.

Il bilancio idro-climatico cumulato, cioè la differenza tra precipitazioni ed evapotraspirazione, rimane fortemente deficitario e su valori prossimi a quelli raggiunti nello stesso periodo del 2022. Le piogge di fine agosto hanno pertanto attenuato gli effetti della siccità, senza ancora modificare in modo sostanziale il quadro alle scale plurimensili. Le portate dei principali corsi d’acqua piemontesi mostrano un generale recupero rispetto a luglio, quando erano stati raggiunti valori confrontabili con quelli dell’estate 2022. I deficit rimangono tuttavia significativi in diverse sezioni.

Il Po a Isola Sant’Antonio, alla chiusura del bacino piemontese, ha registrato in agosto una portata media di circa 136m3/s, contro una media storica di 226 m3/s. Il deficit si è quindi ridotto al 40%, rispetto al 79% osservato in luglio, quando la portata media mensile era stata di appena 47 m3/s. La Dora Baltea a Tavagnasco è risultata prossima alla norma, con 118 m3/s e uno scarto del -2%. Situazione quasi nella norma anche per la Stura di Demonte a Gaiola, con 9,5 m3/s e un deficit del 2%.

Permangono scarti più rilevanti per il Toce a Candoglia, con 46,2 m3/s e un deficit del 19%; per il Tanaro a Montecastello, con 14,2 m3/s e uno scarto del 53%; per il Po a San Sebastiano, con un deficit del 36%; e per il Sesia a Palestro, con uno scarto del 30%. Le precipitazioni dell’ultima decade di agosto hanno prodotto una rapida risalita del Lago Maggiore (circa 70 cm). Alla fine del mese il volume disponibile ha raggiunto circa 170 milioni di m3, corrispondenti a un grado di riempimento del 55%.

Considerando complessivamente il Lago Maggiore e gli invasi regolati, le risorse idriche superficiali disponibili in Piemonte ammontano a circa 376 milioni di m3. Il volume rimane inferiore del 37% rispetto alla media 2007-2025, pari a circa 596 milioni di m3, ma risulta sensibilmente superiore ai 242 milioni di metri cubi disponibili alla fine di agosto 2022.

Le maggiori anomalie negative interessano il Piemonte orientale, dove le risorse considerate risultano sostanzialmente esaurite, e il Piemonte occidentale, con un deficit di circa il 46%. Nel Piemonte settentrionale il deficit è del 37%, mentre nel bacino della Dora Baltea si attesta intorno al 29%. Nel Piemonte meridionale i volumi risultano invece prossimi alla media. Per quanto riguarda i comprensori irrigui, la disponibilità risulta sufficiente nel Novarese-Vercellese e presenta un lieve deficit nel Canavese e nelle Valli di Lanzo. Permane invece un marcato deficit idrico nei comprensori occidentali, meridionali e alessandrini, sebbene le valutazioni previsionali indichino una possibile tendenza al miglioramento.

Le siccità del 2022 e del 2026 presentano caratteristiche differenti. Nel 2022 la crisi idrica era iniziata già nella seconda metà del 2021 e si era progressivamente aggravata durante un inverno eccezionalmente caldo, poco piovoso e caratterizzato da un accumulo nivale particolarmente scarso. All’inizio dell’estate 2022 le riserve idriche superficiali, sotterranee e nivali erano quindi già fortemente compromesse. Nel 2026 le precipitazioni dei primi tre mesi dell’anno avevano inizialmente contenuto il deficit. La situazione è peggiorata molto rapidamente a partire dalla primavera, per la combinazione tra precipitazioni scarse, anticipato esaurimento della neve e temperature eccezionalmente elevate. La crisi del 2026 ha avuto quindi uno sviluppo più rapido e una componente termica più marcata.

A fine luglio le due annate erano diventate confrontabili per gravità dei deficit delle portate e disponibilità delle risorse superficiali. Le piogge dell’ultima decade di agosto hanno però determinato nel 2026 un recupero che non si era verificato con la stessa intensità nel 2022. Alla fine di agosto 2026 le risorse superficiali disponibili ammontano infatti a circa 376 milioni di m3, contro i 242 milioni dell’agosto 2022. Lo scarto rispetto alla media è del 37% nel 2026 e del 59% nel 2022. Anche per le falde superficiali le condizioni attuali risultano critiche, ma i livelli sono quasi mai confrontabili con i valori eccezionalmente bassi osservati nel 2022.

Il confronto mostra quindi che, alla fine di agosto, la siccità idrologica del 2026 risulta meno severa rispetto a quella del 2022 per quanto riguarda le risorse immagazzinate e le acque sotterranee. Rimane però particolarmente rilevante l’effetto delle temperature: il 2026 è stato più caldo del 2022 e presenta la maggiore anomalia termica estiva dell’intera serie storica, con conseguente aumento dell’evapotraspirazione e della domanda idrica. Nelle falde superficiali il livello dell'acqua risulta in molte aree inferiore rispetto alla media storica. Il quadro indica condizioni di criticità dal punto di vista quantitativo, anche se i valori risultano quasi mai confrontabili con quelli eccezionalmente bassi registrati nel 2022. Più marcata è la situazione delle sorgenti. Delle sorgenti della rete di Arpa Piemonte otto presentano portate inferiori alla norma e soltanto una valori superiori. Il comportamento delle sorgenti conferma la persistenza degli effetti della siccità sulle risorse sotterranee caratterizzate da tempi di risposta più lunghi.

A partire da questo mese è disponibile una nuova sezione del bollettino idrologico mensile dedicata all'andamento delle portate misurate dalle sorgenti della rete dell'Agenzia realizzate nell'ambito del progetto RASPO (Rete ambientale strategica del distretto del fiume Po); i dati raccolti permettono di produrre degli indici sintetici sullo stato della risorsa idrica. La mappa mostra per ogni sorgente il confronto tra la portata media del mese corrente rispetto ai valori registrati nello stesso mese negli anni precedenti (situazione), nonché la tendenza degli ultimi giorni rispetto all'andamento dei 15 giorni precedenti (evoluzione). La tabella riporta gli indici di stato calcolati per i 12 mesi precedenti. La lunghezza delle serie storiche considerate è fino a 15 anni di dati.

Per la prima metà di settembre le previsioni indicano sul Piemonte condizioni prevalentemente asciutte e temperature ben superiori alla norma. Nella prima settimana è attesa una marcata presenza dell’alta pressione africana sul Mediterraneo, seguita dal consolidamento dell’alta pressione sull’Italia settentrionale. Poco estesi e poco probabili gli episodi di pioggia. Dopo la metà del mese potrebbe verificarsi un lieve aumento dell’umidità e della probabilità di precipitazioni, in un contesto che dovrebbe comunque mantenersi più caldo della media. In assenza di precipitazioni diffuse e persistenti, il miglioramento osservato alla fine di agosto potrebbe quindi risultare temporaneo.