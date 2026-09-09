ViverONstage 2026: successo di pubblico e allievi entusiasti per il festival della danza sul lago di Viverone FOTO

Si è conclusa con grande successo la seconda edizione di ViverONstage, il festival della danza che dall'1 al 7 settembre ha animato le rive del lago di Viverone. I quattro spettacoli, andati in scena al Parco Ignazio Tarello, dal 2 al 5 settembre, hanno registrato un riscontro di pubblico superiore alle aspettative, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sul territorio.

Non solo spettacoli: il festival ha visto la partecipazione ai workshop di 140 allievi provenienti dalle migliori scuole di danza italiane, con alcune presenze anche dall'estero, tra cui Tenerife, a testimonianza del respiro sempre più ampio della manifestazione. Grande apprezzamento e soddisfazione dei partecipanti per l'elevato livello tecnico degli insegnanti, la qualità e il valore formativo delle lezioni, oltre che per l'ottima organizzazione complessiva.

Momento clou del Festival è stata l'esibizione della compagnia Jac Ballet, che nelle due serate del 4 e del 5 settembre ha incantato il pubblico presente, regalando emozioni intense.

"ViverONstage è ormai diventato un momento importante per Viverone", ha dichiarato il Sindaco - “una manifestazione che assume un grande valore sia per la comunità sia per il territorio.“

Il direttore del Jac Ballet di Madrid José Antonio Checa, ha commentato “ViverONstage è stata un’esperienza fantastica, spero che sia la prima di molte”.

Gli organizzatori guardano già al futuro: "Stiamo già pensando alla prossima edizione, che si terrà sempre a settembre e sarà ancora più internazionale", ha annunciato Cristina Taschi, direttrice artistica del Festival.

"Vedere gli allievi felici e il pubblico così partecipe è il nostro più grande risultato", commenta a margine della chiusura del festival. Su Instagram ViverONstage ha superato le 192.000 visualizzazioni dei contenuti e una crescita dei follower del 33% nel solo ultimo mese, segno di un coinvolgimento del pubblico anche online.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Viverone che ha promosso il progetto e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per il suo contributo nell'ambito del Bando CulturHub.