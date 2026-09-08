Buona la prima per la camminata di Ponderano

Buona la prima per Certamen Ponderis, la camminata realizzata in collaborazione con Nord Ovest ASD, di scena nella mattinata di domenica scorsa, 6 settembre.
30 persone, favorite da una calda e splendida giornata di sole, si sono date appuntamento nel parcheggio delle scuole elementari di Ponderano per affrontare un percorso di circa 6 chilometri adatto a tutti.
Soddisfatti gli organizzatori che annunciano per il prossimo anno una nuova edizione, prevista tra la fine di settembre e l’inizio del mese di ottobre.