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Running e Trail | 08 settembre 2026, 11:40

Buona la prima per la camminata di Ponderano

Buona la prima per la camminata di Ponderano

Buona la prima per la camminata di Ponderano

Buona la prima per Certamen Ponderis, la camminata realizzata in collaborazione con Nord Ovest ASD, di scena nella mattinata di domenica scorsa, 6 settembre. 

30 persone, favorite da una calda e splendida giornata di sole, si sono date appuntamento nel parcheggio delle scuole elementari di Ponderano per affrontare un percorso di circa 6 chilometri adatto a tutti. 

Soddisfatti gli organizzatori che annunciano per il prossimo anno una nuova edizione, prevista tra la fine di settembre e l’inizio del mese di ottobre.

g. c.

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