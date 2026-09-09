Cordar, visita istituzionale di Debora Biglia

Visita istituzionale al Cordar per Debora Biglia, consigliera regionale di Forza Italia. In questi giorni la rappresentante piemontese ha fatto tappa nella sede della società, dove è stata accolta dal presidente Gabriele Martinazzo.
L’incontro ha rappresentato un’occasione per conoscere più da vicino la realtà del Cordar e le attività svolte a servizio del territorio biellese, oltre che per confrontarsi sui principali temi legati al settore idrico.
La visita rientra nell’attività istituzionale della consigliera regionale, impegnata nel mantenere un rapporto diretto con le realtà del territorio e con i soggetti che operano nei diversi ambiti dei servizi pubblici.
Il Cordar, intanto, prosegue il proprio percorso di consolidamento. Lo scorso aprile l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2025, chiuso con un utile di oltre 2,2 milioni di euro.