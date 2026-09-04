Fiere: Vicenzaoro September 2026, il boutique show della gioielleria è ancora più internazionale e competitivo

Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag

(Adnkronos) - Negli spazi espositivi della fiera di Vicenza di Italian Exhibition Group, oggi ampliata con l'inaugurazione del Padiglione 2, si è aperta l'edizione 2026 di Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, in svolgimento dal 4 all'8 settembre. Da oltre 70 anni kermesse internazionale di riferimento per il settore orafo e della gioielleria, Vicenzaoro trasforma ancora una volta la città veneta nella capitale del gioiello, richiamando 1.300 brand espositori, il 45% esteri, e 900 buyer, il 33% in più rispetto all'anno precedente, da 73 Paesi. Per la prima volta anche l'edizione estiva della manifestazione ospita il T.Gold salone internazionale dedicato ai macchinari e alle tecnologie per l'oreficeria, dove sono presenti 170 brand.