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Video | 04 settembre 2026, 16:03

Energia, Mazzoncini (A2A): "Bisogna aumentare produzione di rinnovabili"

Energia, Mazzoncini (A2A): &quot;Bisogna aumentare produzione di rinnovabili&quot;

(Adnkronos) - "L'Italia non ha combustibili fossili come petrolio e gas, ma abbiamo acqua, vento, sole e rifiuti: queste sono le nostre fonti autoctone. Dobbiamo aumentare la produzione da rinnovabili, fare una buona manutenzione dei nostri impianti idroelettrici ed utilizzare al massimo i rifiuti invece di esportarli o mandarli in discarica". Lo ha detto Renato Mazzoncini, amministratore delegato, presentando la ricerca dal titolo "Investire per competere. Il contributo delle utility a sviluppo e occupazione del Paese". La conferenza si è svolta durante la 52ª edizione del Forum Ambrosetti organizzato a Cernobbio da Teha Group. 

 

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