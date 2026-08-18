Back to School 2026: come risparmiare sugli acquisti per scuola e università

L’inizio del nuovo anno scolastico e accademico rappresenta un momento di ripartenza e organizzazione, ma coincide anche con un periodo di spese importanti per famiglie e studenti universitari. Tra libri di testo, cancelleria, zaini, dispositivi tecnologici e materiali per lo studio, il costo complessivo può aumentare rapidamente già nelle settimane che precedono il ritorno in classe.

Organizzare gli acquisti con un po’ di anticipo consente di ridurre la spesa complessiva e di evitare decisioni impulsive o poco utili. Controllare ciò che si possiede già, preparare una lista delle reali necessità, confrontare i prezzi e verificare le promozioni disponibili può aiutare ad affrontare il nuovo anno senza rinunciare alla qualità dei prodotti necessari.

Controllare ciò che serve davvero

Prima di iniziare gli acquisti è utile fare un inventario del materiale già disponibile in casa. Quaderni non utilizzati, penne, raccoglitori, zaini e accessori dell’anno precedente possono spesso essere recuperati, evitando di comprare nuovamente prodotti ancora in buone condizioni.

Conviene inoltre distinguere tra ciò che serve immediatamente e ciò che può essere acquistato in un secondo momento. Non sempre è necessario procurarsi tutto prima dell’inizio delle lezioni: attendere le indicazioni degli insegnanti o dei docenti universitari può evitare l’acquisto di materiali che potrebbero non essere utilizzati.

Preparare una lista suddivisa per priorità permette anche di distribuire le spese nel tempo, concentrandosi inizialmente sugli articoli indispensabili e rimandando quelli meno urgenti.

Confrontare libri nuovi, usati e digitali

I libri di testo rappresentano una delle voci di spesa più rilevanti. Per contenere i costi è consigliabile consultare con anticipo gli elenchi ufficiali adottati dalla scuola o dall’università e confrontare le diverse soluzioni disponibili.

Oltre ai libri nuovi, è possibile valutare l’acquisto di volumi usati, verificando con attenzione l’edizione richiesta, il codice ISBN e le condizioni del testo. Un’edizione precedente, anche se apparentemente simile, potrebbe presentare contenuti, esercizi o riferimenti differenti rispetto a quella indicata dai docenti.

In alcuni casi sono disponibili anche versioni digitali o miste, composte da un volume cartaceo accompagnato da contenuti online. Queste alternative possono risultare convenienti, ma è importante accertarsi che siano compatibili con le modalità di studio e con gli strumenti utilizzati durante le lezioni.

Quando si acquistano libri online occorre controllare anche i tempi di consegna, le spese di spedizione e l’eventuale presenza di codici digitali già utilizzati, soprattutto nel caso dei volumi di seconda mano.

Risparmiare su cancelleria e materiali scolastici

Quaderni, penne, raccoglitori, astucci e altri materiali di consumo possono sembrare poco costosi se acquistati singolarmente, ma incidono in modo significativo sul totale quando devono essere comprati tutti insieme.

Acquistare confezioni multiple o kit completi può aiutare a ridurre il prezzo per singolo articolo, soprattutto per i prodotti utilizzati con maggiore frequenza. In alcune situazioni può essere conveniente anche dividere le confezioni più grandi con altri studenti o famiglie.

È comunque preferibile evitare scorte eccessive, specialmente per materiali che potrebbero non essere realmente necessari durante l’anno. Prima di scegliere conviene confrontare non soltanto il prezzo, ma anche la qualità e la resistenza: un prodotto leggermente più costoso, ma destinato a durare più a lungo, può risultare più conveniente nel tempo.

Scegliere computer e tablet in base alle reali esigenze

Notebook, tablet e altri dispositivi tecnologici sono ormai utilizzati quotidianamente per seguire lezioni, consultare documenti, prendere appunti, svolgere ricerche e partecipare ad attività online.

Prima dell’acquisto è importante valutare le reali esigenze dello studente. Per navigare, scrivere documenti, utilizzare piattaforme didattiche e partecipare a videolezioni non è sempre necessario scegliere il modello più recente o una configurazione particolarmente costosa.

Tra le caratteristiche da confrontare rientrano la memoria disponibile, l’autonomia della batteria, le dimensioni dello schermo, il peso, la qualità della tastiera e la durata della garanzia. Per chi deve trasportare ogni giorno il dispositivo, leggerezza e autonomia possono essere più importanti di prestazioni elevate che difficilmente verranno sfruttate.

Nel calcolo del prezzo finale devono essere considerati anche eventuali accessori indispensabili, come custodie, mouse, cuffie, penne digitali o adattatori. Studenti universitari, insegnanti e docenti possono inoltre verificare la presenza di programmi education e condizioni riservate disponibili direttamente sui siti dei produttori o dei rivenditori.

Confrontare sempre il costo finale

Il prezzo iniziale mostrato nella pagina di un prodotto non coincide sempre con l’importo effettivamente pagato. Prima di confermare l’ordine è quindi opportuno controllare le spese di spedizione, gli eventuali costi aggiuntivi, i tempi di consegna e le condizioni previste per il reso.

Raggruppare più prodotti nello stesso ordine può permettere di raggiungere la soglia richiesta per la consegna gratuita, ma non dovrebbe spingere ad aggiungere al carrello articoli inutili soltanto per ottenere questo vantaggio.

È consigliabile verificare anche la data stimata di arrivo, soprattutto per libri e materiali che devono essere disponibili prima dell’inizio delle lezioni. In alcuni casi, un’offerta leggermente meno conveniente può risultare preferibile se garantisce una consegna più rapida o condizioni di reso più favorevoli.

Controllare promozioni e codici sconto

Nel periodo che precede il ritorno a scuola molti negozi propongono iniziative dedicate a libri, cancelleria, abbigliamento, computer, tablet e accessori per lo studio.

Consultare le offerte Back to School può aiutare a individuare promozioni, codici sconto e altre opportunità disponibili per gli acquisti scolastici e universitari, confrontando più soluzioni prima di completare l’ordine.

Prima di utilizzare un coupon è comunque importante leggere attentamente le condizioni, verificando la data di scadenza, l’eventuale spesa minima, i prodotti esclusi e la possibilità di abbinarlo alle promozioni già presenti sul sito.

Occorre inoltre considerare il prezzo finale e non soltanto la percentuale di sconto dichiarata. Confrontare la stessa tipologia di prodotto presso più negozi permette di capire con maggiore precisione se la promozione offre un vantaggio economico reale.

Pianificare gli acquisti per spendere meno

Preparare una lista, stabilire un budget e confrontare più negozi sono semplici accorgimenti che permettono di affrontare il Back to School con maggiore consapevolezza.

Acquistare soltanto ciò che serve, valutare prodotti nuovi e usati, controllare il costo complessivo dell’ordine e verificare la presenza di promozioni consente di ridurre le spese senza rinunciare alla qualità.

Con un po’ di organizzazione è possibile prepararsi al nuovo anno scolastico o universitario evitando acquisti superflui e scegliendo le soluzioni più adatte alle proprie esigenze e al budget disponibile.





