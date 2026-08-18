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NECROLOGI | 18 agosto 2026, 09:00

In ricordo di Alessandro, tanti auguri

In ricordo di Alessandro, tanti auguri

Alessandro, Buon Compleanno. 

Con immenso amore la tua Mamma Franca e tuo fratello Alberto

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