Biella ha una storia industriale che pochi territori in Italia possono vantare: generazioni di imprenditori tessili che hanno costruito, trasformato e spesso reinventato le proprie aziende per restare competitive in un mercato globale in continuo cambiamento. È un tessuto — non solo economico, ma anche umano — abituato al cambiamento.

A 45 anni si può ricominciare: la "seconda vita" degli imprenditori, tra Biella e il resto d'Italia

Non stupisce quindi che il tema della reinvenzione professionale dopo i 45 anni stia emergendo con forza anche a livello nazionale, tra manager e imprenditori che si trovano ad affrontare passaggi generazionali, ripensamenti di carriera o la necessità di dare una nuova direzione alla propria vita professionale.

È proprio a questo pubblico che si rivolge menchic.it, magazine online dedicato al lifestyle e al business al maschile, pensato per uomini tra i 30 e i 60 anni. Tra le rubriche in arrivo sulla testata, "La Seconda Vita" raccoglierà storie e strumenti pratici dedicati a chi, dopo i 45 anni, sceglie di reinventarsi professionalmente o personalmente — che si tratti di un cambio di settore, della guida di un'azienda di famiglia in un momento di passaggio, o semplicemente della ricerca di un nuovo equilibrio tra vita privata e carriera.

Un tema che a Biella, terra di imprenditori capaci di attraversare crisi e trasformazioni senza perdere identità, trova un terreno particolarmente fertile.