Nasce il Cammino di Oropa della Pace, ispirato al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto

Lunedì 21 settembre 2026, Giornata Internazionale della Pace, verrà presentato il Cammino di Oropa della Pace, anello di circa 42 km in tre tappe tra Biella, Pettinengo e il santuario di Oropa. L’itinerario è promosso da Movimento Lento, Pacefuturo e Cittadellarte e si ispira al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto.

Il Terzo Paradiso è il simbolo presentato da Pistoletto nel 2003, formato da tre cerchi: i due esterni rappresentano le differenze e quello centrale il punto in cui si incontrano. Le tappe ne riprendono la struttura. Le prime due sono dedicate all’Io e al Tu, la terza al Noi, la dimensione comunitaria in cui le prime due si fondono. Il progetto richiama anche la pace preventiva, concetto elaborato da Pistoletto che propone di costruire la pace prima che la guerra possa nascere, attraverso la relazione e la responsabilità condivisa. Il cammino è pensato per escursionisti e famiglie, con tappe tra 12 e 15 km.

Tappa 1 (Io), da Biella San Paolo a Villa Piazzo (Pettinengo), circa 12 km

Da Biella San Paolo il percorso attraversa il centro storico fino a Cittadellarte, dove si ritira la credenziale. Prosegue nel quartiere di Chiavazza, ai piedi della Sequoia del Bottegone, albero monumentale, e sale sulle colline in vista del castello del Brich di Zumaglia fino a Miniggio e a Villa Piazzo, sede di Pacefuturo. Nel parco della villa si trova la prima installazione permanente al mondo dell’Orto del Terzo Paradiso. È possibile pernottare all’ostello The sPACE o alla country house L’Elefante Fritz.

Tappa 2 (Tu), da Villa Piazzo (Pettinengo) al santuario di Oropa (Biella), circa 15 km

Dopo Selve Marcone il cammino scende in Valle Cervo, attraversa Andorno Micca e Sagliano Micca e risale lungo le mulattiere che portano a Sant’Eurosia e al Caramelletto. All’ingresso della conca di Oropa si trova la cappella Soleri, dedicata al pittore e partigiano biellese Pietro Angelino. È possibile pernottare presso il santuario di Oropa.

Tappa 3 (Noi), dal santuario di Oropa a Cittadellarte (Biella), circa 15 km

Il percorso scende lungo il torrente Oropa, attraversa Favaro e Cossila ed entra nella forra del Gorgomoro, per poi raggiungere il rione Riva e la chiesa di San Giuseppe. A Cittadellarte l’anello si chiude con il timbro finale sulla credenziale e il certificato del cammino.

«Dopo tre giorni ritorniamo al punto di partenza, portando con noi tanta bellezza e – ci auguriamo – molti spunti di riflessione sul tema della pace preventiva: una pace che non deve venire dopo la guerra, ma che dobbiamo costruire giorno per giorno, in modo che la guerra non arrivi mai» dichiara Alberto Conte, presidente del Movimento Lento e progettista del Cammino.