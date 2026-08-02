Tragico incidente sulla Rieti-Terni, 6 morti e 26 feriti

ROMA (ITALPRESS) - Sei morti e 26 i feriti: è il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla Rieti-Terni, nella zona di Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. A scontrarsi sono stati un camper, un pullman e alcune auto.I feriti sono stati trasportati da Ares 118 all'ospedale Gemelli di Roma (uno in codice rosso) in elisoccorso, e a Rieti (un codice rosso, 6 codici gialli, 3 codici verde).I soccorritori del 118 Umbria hanno trasportato all'ospedale di Terni 3 feriti in codice rosso (di cui uno con l'elisoccorso, deceduto in seguito), 3 in codice giallo e 2 in codice verde. Altri 8 feriti sono trasportati negli ospedali di Perugia, Spoleto e Foligno. E' intervenuta anche la Protezione Civile. Alla biglietteria delle Cascate delle Marmore è stato istituito un punto di raccolta per le persone illese.Fonte foto Ares 118(ITALPRESS).
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