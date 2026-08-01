Messina, recuperata terza vittima del crollo a Pistunina

MESSINA (ITALPRESS) - Si aggrava il bilancio della tragedia diPistunina, il quartiere della zona sud di Messina dove giovedì ècrollata una palazzina. I vigili del fuoco, impegnati senza sostanelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno recuperato ilcorpo di una terza vittima. Si tratta di una donna. Proseguono, intanto, le operazioni di ricerca delle tre persone ancora disperse.- foto xr6 Italpress -(ITALPRESS).
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