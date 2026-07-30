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Video | 30 luglio 2026, 12:02

Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella

Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella

(Adnkronos) - Questa mattina a Pietracatella è scattato il sopralluogo nell'abitazione di via Risorgimento, con la partecipazione degli specialisti del Robert Koch Institut di Berlino, affiancati dagli investigatori del Bundeskriminalamt (BKA), dalla Squadra Mobile di Campobasso e dalla Procura di Larino. L'inchiesta sul duplice decesso di Antonella e Sara entra in una fase decisiva. L'attività punta a individuare eventuali tracce residue di ricina e a raccogliere ulteriori elementi utili a completare il quadro probatorio. 

 

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