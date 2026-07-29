Detenuti tossicodipendenti, via libera definitivo al ddl: pena nelle comunità di recupero

(Adnkronos) - Con 153 voti favorevoli, 42 contrari, e 82 astenuti la Camera ha approvato stamattina in via definitiva il Ddl in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rivendica la misura in un video sui social come un impegno, mantenuto da Forza Italia, sottolineando il doppio obiettivo: ridurre il sovraffollamento carcerario e favorire il reinserimento sociale dei giovani dipendenti. "Il Parlamento ha defintivamente approvato una nuova legge che autorizza i tossicodipendenti detenuti a scontare la pena nelle comunità di recupero: è una norma che aiuterà a ridurre il numero dei detenuti nelle carceri, ma soprattuto aiuterà i giovani tossicodipendenti a recuperare dignità e libertà e, quindi, avranno la possibilità di essere reinseriti nella società".

Dal ministero della Giustizia precisano, poi, che la stima di 10mila detenuti potenzialmente coinvolti, citata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio al Question Time alla Camera, è su base pluriennale: la legge prevede per il 2026 una copertura finanziaria per 500 unità con possibilità di ampliamento negli anni successivi in base alla capienza delle strutture e all'impegno richiesto dai percorsi di recupero.