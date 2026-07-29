Carceri, Nordio “Provvedimento epocale su detenzione alternativa”

ROMA (ITALPRESS) - "Delmastro ha dato le dimissioni per motivi personali ed è stato sostituito da Balboni: questa continuità nella gestione del ministero della Giustizia viene assicurata da me e dalla presidenza del Consiglio e si è manifestata in un provvedimento epocale sulla situazione carceraria". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso del question time alla Camera. "Viene consentita la detenzione alternativa di almeno diecimila persone tossicodipendenti che hanno commesso reati - continua Nordio - Questo provvedimento coniuga certezza della pena con recupero del detenuto ed è segno di continuità della gestione ministeriale sulle carceri. Inoltre, il Piano carceri sta andando avanti secondo i programmi prefissati: qualche giorno fa abbiamo inaugurato un padiglione modello per il 41-bis nel cagliaritano e il commissario per l'Edilizia carceraria sta portando avanti, secondo il cronoprogramma stabilito, la costruzione di edifici per diecimila detenuti; questo contribuirà alla deflazione della popolazione carceraria".(ITALPRESS) - foto: Ipa Agency -
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