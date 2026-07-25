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Ultim'ora | 25 luglio 2026, 17:13

F1 Gp Ungheria, la griglia di partenza: Norris in pole

F1 Gp Ungheria, la griglia di partenza: Norris in pole

(Adnkronos) - La griglia di partenza del Gp di Ungheria, in programma domenica 26 luglio, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. 

Prima fila:

 

1. Lando Norris - McLaren - 1'17''207 

2. Lewis Hamilton - Ferrari - 1'17''219 

Seconda fila:

 

3. Charles Leclerc - Ferrari - 1'17''435 

4. Kimi Antonelli - Mercedes - 1'17''479 

Terza fila:

 

5. Oscar Piastri - McLaren - 1'17''684 

6. Max Verstappen - Red Bull - 1'17''725 

Quarta fila:

 

7. George Russell - Mercedes - 1'17''760 

8. Isack Hadjar - Red Bull - 1'17''856 

Quinta fila:

 

9. Arvis Lindblad - RB - 1'18''281 

10. Nico Hulkenberg - Audi - 1'18''686 

Sesta fila:

 

11. Liam Lawson - Racing Bulls 

12. Pierre Gasly - Alpine 

Settima fila:

 

13. Franco Colapinto - Alpine 

14. Gabriel Bortoleto - Audi 

Ottava fila:

 

15. Esteban Ocon - Haas F1 Team 

16. Fernando Alonso - Aston Martin 

Nona fila:

 

17. Oliver Bearman - Haas F1 Team 

18. Carlos Sainz - Williams 

Decima fila:

 

19. Alexander Albon - Williams 

20. Lance Stroll- Aston Martin 

Undicesima fila:

 

21. Valtteri Bottas - Cadillac 

22. Sergio Perez - Cadillac 

 

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