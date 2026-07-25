F1 Gp Ungheria, la griglia di partenza: Norris in pole

(Adnkronos) - La griglia di partenza del Gp di Ungheria, in programma domenica 26 luglio, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1.
Prima fila:
1. Lando Norris - McLaren - 1'17''207
2. Lewis Hamilton - Ferrari - 1'17''219
Seconda fila:
3. Charles Leclerc - Ferrari - 1'17''435
4. Kimi Antonelli - Mercedes - 1'17''479
Terza fila:
5. Oscar Piastri - McLaren - 1'17''684
6. Max Verstappen - Red Bull - 1'17''725
Quarta fila:
7. George Russell - Mercedes - 1'17''760
8. Isack Hadjar - Red Bull - 1'17''856
Quinta fila:
9. Arvis Lindblad - RB - 1'18''281
10. Nico Hulkenberg - Audi - 1'18''686
Sesta fila:
11. Liam Lawson - Racing Bulls
12. Pierre Gasly - Alpine
Settima fila:
13. Franco Colapinto - Alpine
14. Gabriel Bortoleto - Audi
Ottava fila:
15. Esteban Ocon - Haas F1 Team
16. Fernando Alonso - Aston Martin
Nona fila:
17. Oliver Bearman - Haas F1 Team
18. Carlos Sainz - Williams
Decima fila:
19. Alexander Albon - Williams
20. Lance Stroll- Aston Martin
Undicesima fila:
21. Valtteri Bottas - Cadillac
22. Sergio Perez - Cadillac