Germania, Klopp ct si presenta con l'aut aut: "Se toccate la mia famiglia me ne vado"

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(Adnkronos) - "Prendetevela con la mia famiglia e me ne vado. Chiaro?". Jurgen Klopp si presenta come nuovo ct della Germania e mette subito le cose in chiaro con i giornalisti in conferenza stampa. "Criticatemi se ritenete di doverlo fare, ditemi cosa non funziona secondo voi. Ma se tirate in ballo la mia famiglia, me ne vado", il messaggio perentorio dell'allenatore. "Ho visto come è stato trattato Nagelsmann -dice riferendosi all'ex ct - e ho visto come stanno trattando Tuchel in Inghilterra".