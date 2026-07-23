 / Ultim'ora

Ultim'ora | 23 luglio 2026, 00:10

Milano, Mario Calabresi valuta candidatura a sindaco: "Mi piacerebbe fare la mia parte"

Milano, Mario Calabresi valuta candidatura a sindaco: &quot;Mi piacerebbe fare la mia parte&quot;

(Adnkronos) - Sindaco di Milano? "Sì, ci sto pensando. Mi piacerebbe fare la mia parte" per la città. Il giornalista Mario Calabresi ammette di essere interessato a una candidatura a primo cittadino del capoluogo lombardo per le prossime elezioni amministrative. Calabresi ne ha parlato, riporta il sito 'Ilcittadino.it', a Vizzolo Predabissi durante un incontro alla Festa de l’Unità della Zona Sud Est Milano, rispondendo a una domanda dei giornalisti.  

"Io sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso - ha aggiunto Calabresi - e se potrò fare la mia parte". 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore