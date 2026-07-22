Caldo record, tregua con temporali e calo termico: tra fine mese e inizio agosto nuova ondata

(Adnkronos) - Finalmente il caldo record di questo periodo molla la presa. La terza ondata di calore africano, iniziata lo scorso 8 luglio, è alle spalle. Eppure, Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, ci ricorda che in questa temporanea “fresca” via d'uscita, si nasconde una drammatica assuefazione al cambiamento climatico: ci stiamo abituando ai 34-35°C. Oggi viviamo Estati composte da qualche giorno considerato "normale" a 34-35°C, per poi schizzare a 38-40°C in tutto il resto del tempo. Non va bene. Basti pensare che, nei mesi di luglio degli anni '80 e '90, la vera normalità estiva oscillava quietamente tra i 30 e i 33 gradi.

Dopo le devastanti tempeste di grandine degli ultimi giorni, la buona notizia è che vivremo una fase meteorologicamente meno calda e tranquilla fino a sabato. Le temperature si assesteranno intorno ai 32°C al Nord, 34°C al Centro e 36-37°C al Sud, valori certamente caldi se paragonati a cinquant'anni fa, ma decisamente più sopportabili rispetto alla recente fornace. Dal punto di vista del cielo, l'unica insidia sarà rappresentata da qualche temporale fino a venerdì al Sud, in particolare lungo la fascia adriatica e poi verso la Calabria.

Il tempo cambierà volto nella giornata di domenica. Una perturbazione carica di temporali raggiungerà il Nord già nel corso della notte, per poi estendere il suo carico di piogge anche a tutto il Centro, dalla Toscana al Molise e, dal pomeriggio, fino alla Campania. Sarà un passaggio veloce: già in serata la perturbazione sarà scivolata via verso i Balcani. Altrove il tempo resterà discreto, ma l’estremo Sud farà i conti con una nuova impennata termica, con il Palermitano che tornerà a toccare i 39°C.

Godiamoci questa settimana di calma apparente, perché le proiezioni a lungo termine delineano un quadro piuttosto angosciante, per quanto ancora da confermare. Dalla prossima settimana tornerà a farci visita l'anticiclone africano. Avremo un'escalation termica che culminerà, entro la fine di luglio, nella quarta ondata di calore. Come accaduto per le prime due fiammate della stagione, il bersaglio principale sarà probabilmente di nuovo il Centro-Nord. Dovremo prepararci al ritorno del cosiddetto "Cammello" (la lingua d'aria rovente sahariana): le mappe indicano che già da sabato 1° agosto si registreranno temperature diffuse di 35-37°C dalla Pianura Padana fino alla Capitale. La calda Estate infinita, purtroppo, ha in serbo ancora molti capitoli.

Mercoledì 22. Al Nord: tempo soleggiato. Al Centro: isolati acquazzoni sui rilievi. Al Sud: perlopiù soleggiato, ancora molto caldo.

Giovedì 23. Al Nord: tempo soleggiato. Al Centro: acquazzoni soprattutto su rilievi e coste adriatiche in serata e nottata. Al Sud: verso sera peggiora in Puglia con temporali.

Venerdì 24. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato tranne sul Medio Adriatico. Al Sud: temporali sparsi localmente intensi.

Tendenza: temperature in linea con il periodo, peggioramento domenica al Centro-Nord.