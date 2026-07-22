Il Lazio vola a Farnborough, l’aerospazio regionale conquista scena internazionale

FARNBOROUGH (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) - Dal Lazio a Farnborough, uno dei più importanti appuntamenti mondiali dedicati all'aerospazio. Sono venti le aziende della regione protagoniste all'International Airshow, vetrina internazionale dove innovazione, industria e tecnologia incontrano i grandi player del settore.A guidare la delegazione istituzionale il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, e la Vice Presidente della Giunta Regionale Roberta Angelilli che hanno incontrato imprese e operatori del comparto, sottolineando come la presenza delle aziende laziali rappresenti un'opportunità concreta per rafforzare la competitività del territorio sui mercati internazionali."E' una delle più grandi fiere internazionali al mondo - afferma Aurigemma - dove diamo la possibilità alle imprese e alle aziende del nostro territorio di potersi mettere in contatto con governi, grandi aziende, startup e, soprattutto, centri di ricerca, per poter sviluppare e potenziare la nostra rete in un settore nevralgico per l'economia della nostra regione".La partecipazione è stata organizzata con il supporto di Lazio Innova, impegnata nelle attività di internazionalizzazione delle imprese regionali. Obiettivo: favorire nuovi contatti commerciali, partnership industriali e occasioni di sviluppo in un settore strategico come quello aerospaziale."Lazio Innova, ente strumentale della Regione Lazio per lo sviluppo dell'innovazione - afferma Laura Tassinari, Direttore Internazionalizzazione Lazio Innova - è presente a Farnborough con una delegazione eccezionale di 25 piccole e medie imprese del Lazio, rappresentative dell'intera filiera".Tra gli espositori anche aziende impegnate nella progettazione e nella produzione di interni aeronautici, nella simulazione e certificazione, nella consulenza tecnologica e nell'innovazione industriale."Voglio ringraziare la Regione Lazio - afferma Claudio Santo Malavenda, Company Director & Founder di C5i - per averci permesso di essere qui a Farnborough, in questo ambiente internazionale dove stiamo presentando i nostri sistemi di comando e controllo"."Produciamo poltrone aeronautiche da oltre 55 anni - afferma Adolfo Fratini, Chief Executive Officer di Aviointeriors -Siamo esportatori e portatori del Made in Italy. A Farnborough, la Regione Lazio ci ha dato la possibilità di presentare i nostri prodotti.E' una vetrina eccezionale, una vetrina mondiale, e, senza questa possibilità, difficilmente ci sarebbe stata un'opportunità del genere"."Un'opportunità più unica che rara - afferma Lorenzo Maria Travaglini, Head of Modeling & Simulation Project Management di RINA Consulting S.p.A - per cercare di fare networking tra le imprese. Noi, come Rina Consulting, siamo molto presenti nel Lazio su più sedi, e i settori di aerospazio e difesa sono sempre più predominanti all'interno".Per le imprese del Lazio, la manifestazione britannica rappresenta molto più di una semplice esposizione: è un'occasione per poter aprire un dialogo diretto con le istituzioni nazionali, Vice Ministro Edmondo Cirielli e Ministro Guido Crosetto, al fine di creare nuove opportunità e aumentare l'efficacia delle nostre imprese sui mercati istituzionali.Una presenza che conferma il peso del distretto aerospaziale laziale, tra i più importanti d'Italia, e la volontà della Regione di accompagnare le imprese nei grandi mercati internazionali, trasformando l'innovazione in nuove opportunità di sviluppo e occupazione.-foto ufficio stampa Consiglio Regionale Lazio -(ITALPRESS).