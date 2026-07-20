Il maltempo danneggia la Nave Puglia al Vittoriale, il sopralluogo di Giuli

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(Adnkronos) - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha raggiunto il Vittoriale degli italiani per un sopralluogo con il presidente Giordano Bruno Guerri e il personale tecnico della fondazione, dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi l'Alto Garda. La tempesta ha provocato la caduta di numerosi cipressi e gravi danni, tra cui il cedimento dell'albero maestro della Regia Nave Puglia, uno dei luoghi più iconici del Vittoriale, testimonianza dell’originalità di Gabriele d’Annunzio: tra le protagoniste della Prima Guerra Mondiale, venne rimontata tra il 1925 e il 1938 e incastonata all’interno del Parco che ospita la dimora del Vate.