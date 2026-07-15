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Video | 15 luglio 2026, 18:57

Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer

Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer

(Adnkronos) - Scene da film d'azione in una casa a Orzinuovi, in provincia di Brescia, individuata dai carabinieri come il covo di una banda di violenti rapinatori seriali. All'arrivo dei militari uno dei complici ha tentato la fuga, mettendosi al volante di un Suv parcheggiato in garage, ma ha trovato bloccata la serranda. Da qui ha cominciato a usare l'auto come un bulldozer, sfondando prima la serranda e poi l'auto di servizio dei carabinieri che bloccava la via di fuga. In seguito sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro le gomme. 

 

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