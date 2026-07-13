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Video | 13 luglio 2026, 18:53

Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto"

Meloni a Palermo: &quot;Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto&quot;

(Adnkronos) - "I giudici Falcone e Borsellino erano due uomini, due amici, due persone con una vita accomunata anche nel loro destino terribile: hanno conosciuto solitudine e isolamento, alimentati talvolta persino da chi avrebbe dovuto aiutarli e sostenerli. Ma, come dimostrano anche le più recenti indagini della Procura di Caltanissetta, emerse anche grazie al lavoro della commissione Antimafia, chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a Palermo, al Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per la cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992. 

 

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