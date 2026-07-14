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Video | 14 luglio 2026, 19:40

Cultura: a Roma torna visibile la Torre Vergata, apre il Museo archeologico universitario

Cultura: a Roma torna visibile la Torre Vergata, apre il Museo archeologico universitario

(Adnkronos) - Dopo anni di restauri torna visibile la Torre Vergata, dalla quale prendono il nome l'Ateneo di Roma Tor Vergata e il quartiere in cui sorge. La cerimonia di svelamento, aperta dal magnifico rettore Nathan Levialdi Ghiron, è stata l'occasione per aprire al pubblico il Museo archeologico universitario del territorio - Maut, ospitato da oggi all'interno di Villa Gentile. Il complesso, anch'esso interessato negli ultimi anni da interventi di ristrutturazione e restauro, ingloba una porzione della Torre. I lavori di recupero sono stati realizzati anche grazie ai fondi del Pnrr destinati alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei luoghi della cultura. 

 

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