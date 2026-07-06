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Video | 06 luglio 2026, 15:26

Turisti rapinati davanti alla caserma a Milano, il video dell'intervento dei carabinieri

Turisti rapinati davanti alla caserma a Milano, il video dell'intervento dei carabinieri

(Adnkronos) - Una coppia di turisti statunitensi è stata aggredita e rapinata all'esterno di una caserma dei carabinieri alla stazione Duomo, in pieno centro a Milano. L'impianto di video-sorveglianza ha ripreso l'intera scena ed i carabinieri sono intervenuti dopo pochi secondi bloccando e arrestando in flagranza uno dei rapinatori: un 18enne di origini nordafricane, nato in Spagna. Il complice è riuscito a scappare, portando con sé anche l'orologio rubato alla vittima del valore di circa 500 euro. 

 

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