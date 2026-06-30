Philip Morris International e Bocelli lanciano il progetto “Believe. Further”

VENEZIA (ITALPRESS) - Promuovere un dialogo aperto con il pubblico sui temi del progresso e del cambiamento positivo. E' questo l'obiettivo della piattaforma "Believe. Further", presentata da Philip Morris International (PMI) e dal tenore Andrea Bocelli.

Il lancio si è svolto presso la Torre dell'Arsenale a Venezia, luogo in cui storia e visione futura si incontrano, uno scenario coerente per due percorsi che condividono una stessa direzione.

"Believe. Further" si fonda su una visione condivisa di progresso e su una convinzione comune nella trasformazione. In un momento in cui scienza e tecnologia offrono alternative migliori, la piattaforma mette in dialogo due realtà che, in modo indipendente e parallelamente, stanno vivendo un percorso di cambiamento, aprendo una conversazione diversa con la società.

Il percorso di Bocelli è stato guidato dalla fiducia nelle proprie convinzioni. Dall'inizio della sua carriera fino ai palcoscenici più prestigiosi al mondo, ha seguito una strada costruita sulla determinazione e sul coraggio di andare oltre ciò che gli altri pensavano possibile.

L'evoluzione di Philip Morris International si sviluppa lungo una traiettoria analoga, sostenuta da decisioni prese in anticipo, da un impegno costante e dalla capacità di portare risultati nel tempo. Oggi questo cambiamento è misurabile: i prodotti senza combustione rappresentano il 43% dei ricavi netti di PMI e sono disponibili in 108 mercati nel mondo.

"Trasformare il nostro business era qualcosa che dovevamo fare, e non c'era un piano alternativo" ha dichiarato Massimo Andolina, President Europe, Philip Morris International. "Questa collaborazione nasce per aumentare la consapevolezza su ciò che tecnologia e innovazione rendono possibile e per mostrare che questo progresso è già concreto".

"Ho sempre creduto nell'importanza di restare fedeli ai propri valori e di accogliere ogni passaggio del proprio percorso, imparando lungo il cammino" ha dichiarato Bocelli. "Dobbiamo considerare possibile anche ciò che può sembrare impossibile, quando contribuisce a migliorare la vita delle persone e a far avanzare il progresso umano".

Pensata per coinvolgere un pubblico culturale, istituzionale e di business in tutta Europa, "Believe. Further" evolverà nel tempo, ampliando la propria portata insieme alla conversazione sul progresso. Rappresenta un approccio condiviso verso il futuro e la convinzione comune che il progresso conti e sia l'unica direzione da perseguire.

-foto ufficio stampa Philip Morris-

(ITALPRESS).