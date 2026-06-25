Malattie rare: Tommasi (BioMarin), 'l'innovazione in Pku migliora la qualità di vita'

Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag

(Adnkronos) - "L'innovazione è cruciale per supportare le persone con malattie rare. Per questo BioMarin è da sempre impegnata per portare innovazione in questo ambito, con particolare riferimento alla Pku, perché significa offrire un miglioramento della qualità di vita". Sono le parole di Maria Tommasi, senior medical director in BioMarin Italia, in occasione della presentazione, a Milano, del progetto di informazione e sensibilizzazione 'Libertà PHEnomenale. Liberi di desiderare, oltre le sfide della fenilchetonuria' promosso dalla farmaceutica. L'iniziativa raccoglie storie, informazioni e strumenti per vivere con la Pku (o fenilchetonuria), malattia metabolica rara, senza rinunciare a bisogni e desideri.