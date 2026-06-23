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Ultim'ora | 23 giugno 2026, 15:01

Inps, Rendiconto sociale: in 2025 su importi medi pensioni rilevante differenza di genere

Inps, Rendiconto sociale: in 2025 su importi medi pensioni rilevante differenza di genere

(Adnkronos) - Gli importi medi delle pensioni previdenziali vigenti e liquidate nel 2025 evidenziano una rilevante differenza tra i due generi, che, nel caso delle pensioni di vecchiaia, raggiunge il 45% in meno per le donne. Si evidenzia inoltre uno scostamento, in crescita negli anni, tra gli importi delle pensioni vigenti e quelle liquidate (-148 euro mensili per le pensioni di anzianità dei maschi), a dimostrazione di un tendenziale e preoccupante calo del valore medio delle pensioni. E' uno degli aspetti che emergono dal Rendiconto sociale 2025 dell’Inps, presentato oggi a Roma dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto.  

Nel corso del 2025 - inoltre - sono state accolte 723.778 domande di assegno di inclusione, in calo rispetto all’anno precedente, e 119.476 domande di sostegno per la Formazione e il Lavoro, dati complessivamente inferiori al numero di prestazioni per reddito e pensione di cittadinanza erogati nel 2022, pari a 1.039.700. 

 

 

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