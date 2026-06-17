Mondiali, oggi Inghilterra-Croazia: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Ai Mondiali 2026 è il giorno dell'Inghilterra. Oggi, mercoledì 17 giugno, la nazionale del ct Tuchel affronta la Croazia al Dallas Stadium. Si tratta della prima partita del gruppo L, che comprende anche Ghana e Panama (impegnate nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, all'una ora italiana). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Inghilterra-Croazia, in campo alle 22:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. All. Tuchel

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa. All. Dalic

La partita tra Inghilterra e Croazia sarà visibile in diretta su Rai 1 e su Dazn. Sfida visibile anche in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.