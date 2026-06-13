Trump: "Eliminato il leader dei terroristi di Tren De Aragua"

(Adnkronos) -

Donald Trump annuncia l'uccisione di Niño Guerrero, ritenuto il leader dell'organizzazione terroristica Tren De Aragua. Il presidente degli Stati Uniti non chiarisce dove sia stata compiuta l'operazione, "un attacco cinetico rapido e letale per giustiziare con successo Niño Guerrero, il famigerato leader di Tren De Aragua". Il numero 1 della Casa Bianca specifica che "questa azione è stata coordinata strettamente con i nostri amici in Venezuela, con i quali stiamo collaborando molto bene. I terroristi di Tren de Aragua non hanno più rifugio sicuro in Venezuela o altrove e, sotto la mia guida, troveremo questi spietati assassini e signori della droga ovunque e in qualsiasi momento. Li spediremo all'inferno, dove meritano di stare", annuncia Trump sul Social Truth. A dicembre 2025, la Procura degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha accusato Guerrero di aver ordinato, diretto e favorito atti di terrorismo all'interno degli Stati Uniti.

"Prima del mio ritorno in carica" come presidente, "Joe Biden ha aperto il nostro confine meridionale a milioni di criminali illegali, permettendo a questo esercito straniero di violentare, mutilare e uccidere cittadini americani in totale impunità. Durante la mia campagna elettorale, mi sono impegnato a espellere questi mostri dal nostro Paese e a rendere giustizia alle famiglie di coloro che hanno massacrato, tra cui la splendida 12enne Jocelyn Nungaray, la 22enne Laken Reilly e tante altre anime meravigliose", dice Trump.

"Con questa azione, le Forze Armate degli Stati Uniti hanno reso giustizia a loro, alle loro famiglie e ai loro cari. All'inizio del mio mandato, ho mantenuto la promessa di designare Tren de Aragua come organizzazione terroristica straniera, di espellere migliaia di criminali spietati e di dichiarare guerra ai cartelli che da tempo combattono contro i nostri cittadini, mentre leader deboli lasciavano l'America indifesa", conclued.