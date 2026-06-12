La Cina rafforza la tutela dei diritti ambientali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina intende rafforzare la tutela dei diritti ambientali nei prossimi cinque anni, secondo un rapporto pubblicato oggi dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato.Il Piano d'azione nazionale della Cina per i diritti umani (2026-2030), pubblicato in occasione dell'apertura del Forum 2026 sulla governance globale dei diritti umani, delinea l'impegno della Cina a favore della tutela dei diritti umani nei prossimi cinque anni.Il documento sottolinea il diritto al miglioramento dei moderni sistemi di governance eco-ambientale attraverso misure quali l'applicazione del codice ecologico e ambientale, il rafforzamento della divulgazione delle informazioni eco-ambientali e della partecipazione pubblica, e la promozione di stili di vita e abitudini di consumo semplici, moderati, ecologici, a basse emissioni di carbonio e salutari.Il rapporto ribadisce l'impegno a portare avanti la fondamentale lotta all'inquinamento, che riguarda l'aria, le risorse idriche, gli ambienti e gli ecosistemi acquatici, il suolo e i rifiuti solidi, oltre all'inquinamento acustico e marino.Il documento esorta ad aumentare la diversità, la stabilità e la sostenibilità degli ecosistemi attraverso iniziative quali la rigorosa applicazione delle linee rosse per la conservazione ecologica.Afferma infine l'importanza di affrontare il cambiamento climatico, ribadendo l'impegno del Paese a raggiungere il picco delle emissioni di carbonio nel 2030, come previsto. (ITALPRESS). -Foto Xinhua-
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