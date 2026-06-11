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Video | 11 giugno 2026, 12:38

Piacenza Expo: conclusa con successo la triplice kermesse firmata Mediapoint & Exhibitions su H2, cybersicurezza ed energia nucleare

Piacenza Expo: conclusa con successo la triplice kermesse firmata Mediapoint &amp; Exhibitions su H2, cybersicurezza ed energia nucleare

(Adnkronos) - Dal 9 all'11 giugno 2026 i padiglioni di Piacenza Expo hanno ospitato tre manifestazioni di riferimento promosse da Mediapoint & Exhibitions, la società presieduta da Fabio Potestà. L'appuntamento ha riunito imprese, istituzioni, associazioni di settore ed esperti attorno a temi strategici per lo sviluppo industriale ed energetico del Paese. In particolare, si è trattato della quinta edizione di Hydrogen Expo, dedicata alla filiera dell'idrogeno, della terza edizione di Cybsec-Expo, focalizzata sulla sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture critiche, e della seconda edizione di Nuclear Power Expo, l'evento riservato al comparto nucleare che, dopo l'esordio dello scorso anno, si è proposta di rafforzare il proprio ruolo come punto di riferimento per il confronto e l'innovazione nel settore energetico. 

 

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