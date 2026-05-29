Iran-Usa, Trump: "Ora nella situation room per decisione definitiva"

(Adnkronos) - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato su Truth Social che si sta recando nella "Situation Room per prendere una decisione definitiva" sull'accordo con l'Iran.

L'uranio arricchito iraniano sepolto in profondità verrà "estratto dagli Stati Uniti in stretta collaborazione e coordinamento con l'Iran, oltre che con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e distrutto", ha affermato il presidente americano. "Non vi sarà alcuno scambio di denaro, fino a nuovo avviso - ha aggiunto - Sono stati concordati altri punti, di importanza ben inferiore".