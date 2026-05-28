Mattarella firma i decreti di nomina per 25 cavalieri del lavoro

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 cavalieri del lavoro.Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:Vincenzo Andronaco - Terziario Commercio prodotti alimentari - EsteroRoberto Coin - Artigianato Orafo - VenetoMarina Cvetic - Agricoltura Vitivinicola - AbruzzoKatia Da Ros - Industria Prodotti refrigeranti - VenetoSabato D'Amico - Industria Produzione alimentare - CampaniaLorenzo Delladio - Industria Abbigliamento sportivo - Trentino Alto AdigeMatterino Dogliani - Industria Costruzione infrastrutture - PiemonteGiuseppe Fontana - Industria Metalmeccanica - LombardiaSergio Fontana - Industria Farmaceutica e cosmetica - PugliaGiorgio Girondi - Industria Tecnologie di filtrazione - VenetoAntonio Gozzi - Industria Siderurgica - LiguriaGioconda Gritti - Terziario Ristorazione - LombardiaGiangiacomo Ibba - Terziario Grande distribuzione - SardegnaAmbrogio Invernizzi - Agricoltura Produzione lattiero casearia - PiemonteCarlo Lastrucci - Industria Elettronica - ToscanaGiorgio Marsiaj - Industria Componenti auto e spazio - PiemonteElisabetta Moro - Industria Macchine dosatura - VenetoGiancarlo Negro - Terziario Servizi informatici - PugliaMicaela Pallini - Industria Distilleria - LazioBruno Piraccini - Industria Ortofrutta - Emilia RomagnaGiacomo Ponti - Industria Alimentare - PiemonteAlberto Sorbini - Industria Produzione integratori alimentari - LombardiaMarco Trombetti - Terziario Informatica - LazioGiuseppa Vitale - Terziario Commercio al dettaglio alimentare - SiciliaPatrizia Zucchi - Industria Distribuzione energia - Emilia Romagna- Foto ufficio stampa Quirinale -(ITALPRESS).
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