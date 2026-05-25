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Ultim'ora | 25 maggio 2026, 19:04

Salute, paziente: "In lotta a sclerosi multipla fatto molto ma ancora tanto da fare"

Salute, paziente: &quot;In lotta a sclerosi multipla fatto molto ma ancora tanto da fare&quot;

(Adnkronos) - "E' stato fatto tanto" per le persone con sclerosi multipla, "ma c’è ancora tanto da fare, perché i sintomi visibili non sono così noti a tutti, perché le persone, soprattutto quando sono giovani - sono la stragrande maggioranza - non hanno il coraggio di rendere evidente ciò che agli occhi di tutti non lo è. E' necessario, quindi, rendere le persone titolari dei loro diritti e del diritto di vivere una vita piena nonostante tutto". Così Gaia Rovati porta la sua testimonianza di persona con sclerosi multipla, in occasione della presentazione della nuova Agenda della Sm e patologie correlate 2030, nell'ambito della Settimana nazionale della sclerosi multipla e della Giornata mondiale della Sm. 

 

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